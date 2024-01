Giallo a Naro (Agrigento): due donne trovate morte, una è carbonizzata

Due donne sono state trovate morte a Naro (Agrigento), in due abitazioni diverse.

Il corpo di una delle due vittime, entrambe di nazionalità romena, è carbonizzato. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del duplice omicidio. A compiere la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti nella notte per un incendio in vicolo Avenia. Poco dopo è stata ritrovata la seconda donna priva di vita in via Da Vinci. Sul ritrovamento indagano i carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento.