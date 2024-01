Udine, ucciso con un taglio alla gola dopo la festa di Capodanno

Sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale che stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. I militari dell'Arma stanno cercando l'aggressore.

Un uomo accoltellato nella notte a Napoli

Un cittadino ucraino di 43 anni è stato accoltellato nella notte a Napoli in circostanze in corso di accertamento. L'uomo ha riportato una ferita da taglio all'addome ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Cardarelli dove si trova in prognosi riservata. Sull’episodio e sulle sue modalità sono in corso indagini da parte della polizia.