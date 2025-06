Bimba sequestrata e nascosta in Spagna per 11 anni, arrestata la madre

Quattro persone sono state arrestate per aver sequestrato e nascosto in Spagna sotto falso nome una bambina oggi 14enne. Tra loro ci sono la madre e il compagno. La piccola, secondo quanto ricostruito nelle indagini della Procura di Milano, sarebbe stata fatta sparire quando aveva tre anni, in quanto tra il 2013 e il 2014 il Tribunale di Milano ne aveva disposto l'affidamento al Comune. La madre a quel punto si era resa irreperibile ed era fuggita con la bambina. La donna e il fidanzato sono ora in carcere.