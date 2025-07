Vigevano (Pavia), uomo segregato nella sua casa per 4 anni dalla ex compagna

Per quattro anni è stato segregato nella sua abitazione, a Vigevano (Pavia), dalla sua ex compagna e da tre complici, un'altra donna e due uomini. La vittima è un 40enne incapace di provvedere a sé stesso a causa del suo stato di infermità psichica e bisognoso di cure, che ha vissuto rinchiuso senza acqua calda e riscaldamento e cibo razionato. Per la donna e i tre complici sono scattate ordinanze cautelari con l'accusa di sequestro di persona, abbandono e circonvenzione di incapace, truffa aggravata.