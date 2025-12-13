Logo Tgcom24
Cronaca
un incubo durato oltre 24 ore

Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al Gps

Il proprietario dell'appartamento, un 32enne, è stato arrestato. La donna aveva inviato la propria posizione a un conoscente, senza ulteriori messaggi

13 Dic 2025 - 07:18
© IPA

© IPA

Per un giorno intero, tra martedì e mercoledì, una donna è stata tenuta segregata in un'abitazione della frazione Remondò del Comune di Gambolò (Pavia) e picchiata ripetutamente dal proprietario dell'alloggio. Si tratta di un uomo di 32 anni, di origine marocchina. La vittima si è salvata dopo aver condiviso con un amico, tramite il cellulare, la propria posizione Gps senza ulteriori messaggi. Il gesto è stato fortunatamente interpretato dal conoscente come una richiesta di aiuto. La polizia è giunta sul posto e ha salvato la donna.

Il 32enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di sequestro di persona e denunciato per maltrattamenti. Gli agenti l'hanno quindi condotto al cercare di Torre del Gallo a Pavia.

L'intervento della polizia

 Dopo l'allarme lanciato dall'amico della donna, gli uomini della polizia hanno raggiunto l'abitazione di Remondò. Il nordafricano ha tentato di impedire agli agenti di entrare. Vinte le resistenze, i poliziotti hanno trovato la donna in evidente stato di shock, con numerosi lividi ed ecchimosi al volto e alle braccia. Alla vista degli agenti, la vittima ha immediatamente manifestato il proprio bisogno di aiuto chiedendo di essere allontanata dall'abitazione.

Minacce e percosse per un giorno intero, il racconto della donna

 La donna è stata condotta al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Parlando con gli investigatori, ha riferito di essere stata sottoposta, per tutta la giornata del 9 dicembre, e sino all'arrivo della polizia il giorno dopo, a ripetute percosse e minacce dall'uomo, che già in passato l'aveva presa di mira. L'uomo l'avrebbe costretta a restare nella sua abitazione per oltre 24 ore contro il suo consenso, impedendole ogni via di fuga e privandola dell'uso del telefonino. I vicini hanno confermato di aver udito, per diverse ore durante il pomeriggio del 9 dicembre, urla di aiuto e rumori compatibili con una violenta aggressione.

