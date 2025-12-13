Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al Gps

Il proprietario dell'appartamento, un 32enne, è stato arrestato. La donna aveva inviato la propria posizione a un conoscente, senza ulteriori messaggi
Per un giorno intero, tra martedì e mercoledì, una donna è stata tenuta segregata in un'abitazione della frazione Remondò del Comune di Gambolò (Pavia) e picchiata ripetutamente dal proprietario dell'alloggio. Si tratta di un uomo di 32 anni, di origine marocchina. La vittima si è salvata dopo aver condiviso con un amico, tramite il cellulare, la propria posizione Gps senza ulteriori messaggi. Il gesto è stato fortunatamente interpretato dal conoscente come una richiesta di aiuto. La polizia è giunta sul posto e ha salvato la donna.
Il 32enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di sequestro di persona e denunciato per maltrattamenti. Gli agenti l'hanno quindi condotto al cercare di Torre del Gallo a Pavia.
Dopo l'allarme lanciato dall'amico della donna, gli uomini della polizia hanno raggiunto l'abitazione di Remondò. Il nordafricano ha tentato di impedire agli agenti di entrare. Vinte le resistenze, i poliziotti hanno trovato la donna in evidente stato di shock, con numerosi lividi ed ecchimosi al volto e alle braccia. Alla vista degli agenti, la vittima ha immediatamente manifestato il proprio bisogno di aiuto chiedendo di essere allontanata dall'abitazione.
La donna è stata condotta al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Parlando con gli investigatori, ha riferito di essere stata sottoposta, per tutta la giornata del 9 dicembre, e sino all'arrivo della polizia il giorno dopo, a ripetute percosse e minacce dall'uomo, che già in passato l'aveva presa di mira. L'uomo l'avrebbe costretta a restare nella sua abitazione per oltre 24 ore contro il suo consenso, impedendole ogni via di fuga e privandola dell'uso del telefonino. I vicini hanno confermato di aver udito, per diverse ore durante il pomeriggio del 9 dicembre, urla di aiuto e rumori compatibili con una violenta aggressione.