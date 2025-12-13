Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al Gps

La donna è stata condotta al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Parlando con gli investigatori, ha riferito di essere stata sottoposta, per tutta la giornata del 9 dicembre, e sino all'arrivo della polizia il giorno dopo, a ripetute percosse e minacce dall'uomo, che già in passato l'aveva presa di mira. L'uomo l'avrebbe costretta a restare nella sua abitazione per oltre 24 ore contro il suo consenso, impedendole ogni via di fuga e privandola dell'uso del telefonino. I vicini hanno confermato di aver udito, per diverse ore durante il pomeriggio del 9 dicembre, urla di aiuto e rumori compatibili con una violenta aggressione.