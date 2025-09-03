Siria, presto libere quaranta donne australiane "spose Isis"

Sono almeno 40 le donne australiane "spose Isis", segregate in un campo profughi nel nord della Siria, che si preparano a poter tornare in Australia entro Natale, in un'operazione top secret giunta ora alle ultime fasi. Come riporta il quotidiano The Australian, le donne con i loro figli e alcuni giovani uomini si preparano a essere evacuati dai campi e rimpatriati. Alti funzionari del governo di Canberra coordinano segretamente l'operazione con le famiglie delle detenute e con organizzazioni no-profit, per l'emissione di documenti di viaggio e per ottenere i permessi dalle autorità locali a guida kurda e dai paesi confinanti. Al loro ritorno in Australia, diverse agenzie governative federali e statali collaboreranno per supportare e reintegrare il gruppo nella comunità.