Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
è un 46enne turco

Arrestato ed estradato in Italia un terrorista di Isis-K, giallo su un possibile attentato a Papa Francesco

L'uomo sarebbe collegato a una pistola trovata a Trieste il 6 luglio 2024. Il giorno dopo il Pontefice era in visita alla città friulana

29 Ago 2025 - 13:57
© Ansa

© Ansa

Un presunto terrorista dell'Isis-K è stato arrestato ed estradato in Italia. L'uomo sarebbe legato ad una pistola ritrovata alla stazione di Trieste il 6 luglio 2024. Stando a quanto emerso, l'arma sarebbe stata lasciata in un trolley "abbandonato" per poi essere recuperata in un secondo momento. Il giorno successivo, il 7 luglio, Papa Francesco era nella città friulana in occasione della chiusura della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia. Secondo il quotidiano "Il Piccolo", i due fatti sarebbero stati messi in collegamento dagli inquirenti.

Leggi anche

Terrorismo, 17enne arrestato in Francia: "Pianificava attacchi per l'Isis"

Iraniano 16enne arrestato dalla polizia a Milano per terrorismo

L'arresto e l'estradizione

 Il presunto terrorista, il 46enne turco Hasan Uzun, che sarebbe risultato legato a un gruppo riconducibile alla cellula Isis Khorasan, è stato successivamente arrestato nei Paesi Bassi dall'Interpol. Dopo l’estradizione in Italia, l’uomo è stato in un primo momento recluso a Milano e successivamente trasferito nel carcere di Trieste, dove si trova tutt'ora in regime di isolamento.

Gli investigatori sospettano che Uzun abbia avuto un ruolo diretto nella vicenda della pistola, forse portandola lui stesso fino alla stazione. Non è però ancora chiaro se l’identificazione sia arrivata tramite le immagini delle telecamere o attraverso altre fonti di intelligence. L’arma, una Luger calibro 9 automatica, è stata recuperata completa di caricatore e 14 proiettili pronti all’uso.

papa francesco
trieste

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema