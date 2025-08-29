Arrestato ed estradato in Italia un terrorista di Isis-K, giallo su un possibile attentato a Papa Francesco

Un presunto terrorista dell'Isis-K è stato arrestato ed estradato in Italia. L'uomo sarebbe legato ad una pistola ritrovata alla stazione di Trieste il 6 luglio 2024. Stando a quanto emerso, l'arma sarebbe stata lasciata in un trolley "abbandonato" per poi essere recuperata in un secondo momento. Il giorno successivo, il 7 luglio, Papa Francesco era nella città friulana in occasione della chiusura della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia. Secondo il quotidiano "Il Piccolo", i due fatti sarebbero stati messi in collegamento dagli inquirenti.