Catania, fotografa studentesse minorenni e le "spoglia" con l'Ia: arrestato bidello
Durante la perquisizione dei dispositivi informatici sono stati trovati anche numerosi file pedopornografici, alcuni con vittime in età infantile
© Ansa
Prima le fotografava nei corridoi e nei locali della scuola, spesso senza che se ne accorgessero. Poi usava programmi di intelligenza artificiale per alterare le immagini e far apparire le studentesse nude accanto a lui. Con questa accusa un collaboratore scolastico di 58 anni, in servizio in una scuola media di Catania, è stato arrestato dalla polizia postale nell’ambito di un’indagine sulla diffusione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe raccolto diverse fotografie di alunne minorenni scattate all’interno dell’istituto. Durante la perquisizione dei dispositivi informatici sono stati trovati anche numerosi file pedopornografici, alcuni con vittime in età infantile. Il 58enne è stato arrestato in flagranza e, dopo l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, è stato posto agli arresti domiciliari.
Video pedopornografici anche con scene di zooerastia
L’inchiesta è partita da una segnalazione relativa a un account riconducibile a un cittadino italiano che conservava immagini e video di pornografia minorile. Il report è stato inviato dalla ong statunitense National Center for Missing & Exploited Children al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale di Roma, che ha poi trasmesso gli elementi agli investigatori di Catania. Le analisi informatiche hanno permesso agli specialisti della polizia postale di risalire al collaboratore scolastico. La Procura distrettuale etnea, che si occupa della tutela dei minori e delle fasce più vulnerabili, ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica. Nei dispositivi dell’uomo è stato trovato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, alcuni di questi anche con scene di zooerastia, oltre ovviamente ai file deep-nude.