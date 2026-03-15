Catania, fotografa studentesse minorenni e le "spoglia" con l'Ia: arrestato bidello

L’inchiesta è partita da una segnalazione relativa a un account riconducibile a un cittadino italiano che conservava immagini e video di pornografia minorile. Il report è stato inviato dalla ong statunitense National Center for Missing & Exploited Children al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale di Roma, che ha poi trasmesso gli elementi agli investigatori di Catania. Le analisi informatiche hanno permesso agli specialisti della polizia postale di risalire al collaboratore scolastico. La Procura distrettuale etnea, che si occupa della tutela dei minori e delle fasce più vulnerabili, ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica. Nei dispositivi dell’uomo è stato trovato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, alcuni di questi anche con scene di zooerastia, oltre ovviamente ai file deep-nude.