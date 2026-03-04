Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano poco dopo le 7:05 di oggi, mercoledì 4 marzo. Una localizzazione automatica dell'Ingv, in fase di ulteriore verifica, stima che il sisma sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.