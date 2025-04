Agcom vara le regole per i siti web: dovranno verificare la maggiore età degli utenti

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha dato il via libera alle nuove linee guida che regolano la verifica dell’età degli utenti da parte delle piattaforme di video sharing e dei siti web che diffondono contenuti sul territorio italiano. Le disposizioni, introdotte in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159 – nota anche come “decreto Caivano” – mirano a rafforzare la tutela dei minori nell’ambiente digitale, contrastando l’accesso a contenuti potenzialmente dannosi.