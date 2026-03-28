Prof accoltellata, Valditara: "Prossimo passo vietare i social ai minori di 15 anni"

"È di tutta evidenza la pericolosità di una gestione dei social da parte dei ragazzini. Anche da questo punto di vista abbiamo individuato linee guida e stanziato risorse per educare i giovani all'uso corretto di cellulari, social e IA. Abbiamo vietato l'uso del cellulare nelle scuole e il prossimo passo credo sia quello di abolire l'accesso ai social ai minori di 15 anni" - ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ribadendo l'intenzione di introdurre, anche in Italia, il divieto presente già in altri Paesi, in ultimo la Francia.