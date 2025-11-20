Australia, ufficiale lo stop ai social per i minori di 16 anni

Meta ha confermato di aver iniziato a inviare notifiche a centinaia di migliaia di adolescenti australiani per informarli che i loro profili saranno rimossi nelle prossime settimane. L'azienda ha dichiarato di voler collaborare pienamente con le autorità e ha chiesto ai genitori di verificare che i figli abbiano indicato la corretta data di nascita, evitando di aiutarli ad aggirare le nuove regole. La eSafety Commissioner ha inoltre avvertito che i metodi con cui alcuni adolescenti provano ad aggirare le regole non funzioneranno più.