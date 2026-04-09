Crescendo, George dovrà attenersi anche alle regole più curiose della vita reale. I molluschi sono banditi dai pasti ufficiali, così come la carne al sangue e i piatti troppo speziati: troppo alto il rischio di stare male durante un impegno istituzionale. In valigia dovrà sempre avere un abito nero, pronto per un eventuale lutto improvviso, regola nata nel 1952, quando Elisabetta rimase bloccata sull'aereo in Kenya perché non aveva un vestito adeguato alla morte del padre. E poi c'è il Monopoly, vietato in tutte le residenze reali per volere della Regina Elisabetta II perché avrebbe reso tutti "troppo feroci".