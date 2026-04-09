Crescere da futuro Re

Il Principe George non è più un bambino: tutto quello che non potrà più fare

George è ormai alto quasi quanto mamma Kate. Ma crescere da futuro Re significa rinunciare a molte libertà: dai voli ai social, ecco cosa cambia

09 Apr 2026 - 11:29
© Instagram

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A Pasqua, Kate Middleton si è mostrata raggiante al fianco dei suoi tre figli. Ma un dettaglio su George non è passato inosservato: il primogenito di William e Kate, che il prossimo luglio compirà 13 anni, è ormai alto quasi quanto sua madre. Un ragazzo, non più un bambino. E con la crescita arrivano, una dopo l'altra, le regole che accompagnano chi è destinato a diventare Re.

In volo senza papà: la prassi della successione

 La prima grande restrizione è già scattata. Dai 12 anni in poi, George non potrebbe più volare sullo stesso aereo del padre. Una prassi consolidata che esiste per proteggere la linea di successione in caso di incidente. Come confermato a più riprese anche dall'ex pilota reale Graham Laurie, lo stesso accadde con William nel 1994: da quel momento fu separato dal Principe Carlo, volando su velivoli diversi. Per una famiglia unita come quella di William e Kate sarà più difficile seguire questa prassi, ma, secondo l'ex corrispondente BBC Jennie Bondche, il principe del Galles potrebbe subire pressioni per rispettarla.

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Eton a settembre: via da casa a 13 anni

 A luglio George lascerà la Lambrook School, dove ha trascorso gli ultimi anni con Charlotte e Louis. Secondo il "Mail on Sunday", l'Eton College starebbe già ristrutturando alcune stanze con misure di sicurezza rafforzate per il suo arrivo. La retta? Circa 63.000 sterline all'anno. George, che nell'ultimo anno ha già sperimentato la vita settimanale lontano da casa a Lambrook, dal prossimo settembre vivrà stabilmente lontano dalla famiglia.

Niente smartphone, niente social, niente autografi

 William lo ha detto chiaramente in un'intervista con la tv brasiliana: "I nostri figli non hanno telefoni". Forse con la scuola secondaria arriverà uno smartphone, ma con accesso fortemente limitato. Quanto ai social media, la famiglia reale non può avere account personali pubblici. E niente autografi: il protocollo lo vieta per il rischio di falsificazione della firma. Kate stessa lo ha spiegato a un bambino al Chelsea Flower Show nel 2023 e ribadito recentemente.

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A tavola col protocollo: molluschi vietati, vestito nero in valigia e addio Monopoly

 Crescendo, George dovrà attenersi anche alle regole più curiose della vita reale. I molluschi sono banditi dai pasti ufficiali, così come la carne al sangue e i piatti troppo speziati: troppo alto il rischio di stare male durante un impegno istituzionale. In valigia dovrà sempre avere un abito nero, pronto per un eventuale lutto improvviso, regola nata nel 1952, quando Elisabetta rimase bloccata sull'aereo in Kenya perché non aveva un vestito adeguato alla morte del padre. E poi c'è il Monopoly, vietato in tutte le residenze reali per volere della Regina Elisabetta II perché avrebbe reso tutti "troppo feroci". 

Politica, carriera, matrimonio: le scelte che non potrà fare

 George non potrà votare, candidarsi, né esprimere pubblicamente opinioni politiche. La neutralità è un obbligo costituzionale per la Corona. Non potrà scegliere liberamente una carriera: ci si aspetta che i maschi della famiglia reale prestino servizio militare, e il suo percorso sarà orientato al ruolo istituzionale. Anche sul matrimonio, le regole sono rigide: i primi sei in linea di successione devono ottenere il consenso del monarca regnante per sposarsi.

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Ma cosa potrà fare da Re? I privilegi più sorprendenti della Corona

 Non è tutto sacrificio. Quando un giorno salirà al trono, George erediterà anche alcuni privilegi unici al mondo. Potrà viaggiare senza passaporto: i passaporti britannici sono emessi a nome del sovrano, il che rende legalmente impossibile che il Re ne rilasci uno a se stesso. Potrà guidare senza patente e senza targa, perché anche le patenti sono emesse dalla Corona.

Sarà immune da procedimenti penali e civili grazie alla dottrina della sovereign immunity, che si estende a oltre 160 leggi. Diventerà proprietario di tutti i cigni non marcati nelle acque aperte del Regno, oltre che di balene, storioni e delfini nei mari di Inghilterra e Galles. Potrà festeggiare il compleanno due volte: quello reale e quello ufficiale, celebrato in giugno con il Trooping the Colour. E ogni mattina sarà svegliato dal "Piper to the Sovereign", il cornamusista personale del Re, che suona per circa quindici minuti sotto la finestra del monarca, una canzone diversa ogni giorno.

La sfida di William e Kate: normalità e Corona

 Per ora, William e Kate continuano a fare quello che hanno sempre fatto: tenere George il più possibile con i piedi per terra. Il biografo Robert Lacey ha raccontato che a George è stato spiegato il suo destino a sette anni, in un momento scelto e controllato dai genitori per evitare la confusione che William stesso aveva vissuto da bambino. La sfida, da qui in avanti, sarà conciliare una vita da adolescente — scuola, amici, sport — con il peso crescente di un futuro già scritto.

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© IPA | La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il marito, il principe William, arrivano alla cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106° Arcivescovo di Canterbury, presso la Cattedrale di Canterbury nel Kent
© IPA | La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il marito, il principe William, arrivano alla cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106° Arcivescovo di Canterbury, presso la Cattedrale di Canterbury nel Kent
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