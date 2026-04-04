Camilla ha scelto un abito plissé blu navy con cappotto ricamato, completato dall'immancabile cappello. Ma il dettaglio che ha catturato l'attenzione è stato un altro: al petto portava una spilla di zaffiri e diamanti appartenuta a Elisabetta II, un tributo discreto e potente alla sovrana che l'ha preceduta. Un gesto che conferma come ogni scelta di guardaroba, a corte, sia anche un messaggio.