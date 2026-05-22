Il Made in Italy dell’abitare guarda all’estero: la sfida internazionale di B-CAD 2026

L’edilizia, l’architettura e il design italiano sono riconosciuti nel mondo come sinonimo di qualità, cultura del progetto e capacità manifatturiera. Tradurre questo patrimonio in opportunità concrete di business internazionale è una delle sfide principali che B-CAD 2026 si propone di affrontare. La manifestazione, in programma dal 4 al 6 settembre alla Nuvola di Roma, fa dell’internazionalizzazione uno dei suoi pilastri strategici, con il supporto diretto del Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia ICE.