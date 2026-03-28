Secondo Bower, a far scattare l'allarme sarebbe stato soprattutto ciò che è accaduto negli ultimi anni attorno all'ex principe Andrea: tra stop agli incarichi pubblici e, più di recente, l'avvio di un processo formale per rimuovere stile, titoli e onorificenze. Un caso che, sempre secondo l'autore, avrebbe "sbloccato" l'idea che la monarchia possa prendere misure drastiche anche su figure nate e cresciute dentro la famiglia.