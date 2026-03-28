Harry e Meghan in Giordania per incontrare i bambini malati di Gaza
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L'indiscrezione è contenuta nel nuovo libro di Tom Bower, "Betrayal". Il portavoce dei Sussex smentisce e respinge le ricostruzioni
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Il rapporto tra Harry e la famiglia reale continua a produrre retroscena. L'ultimo riguarderebbe un timore molto specifico: secondo Tom Bower, biografo spesso critico verso i Sussex, il duca avrebbe iniziato a preoccuparsi dell'ipotesi che un giorno Archie e Lilibet possano vedersi ridimensionati - o addirittura privati - dei titoli legati alla monarchia, soprattutto quando William diventerà re.
Il punto, nel racconto del libro "Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family", non sarebbe una decisione imminente, ma l'idea che gli equilibri possano cambiare con un nuovo sovrano e con regole più rigide verso chi non svolge compiti ufficiali per la Corona. Bower sostiene che Harry, in privato, avrebbe maturato la convinzione che lo "status reale" non sia più intoccabile e che le scelte future potrebbero coinvolgere anche i suoi figli.
Secondo Bower, a far scattare l'allarme sarebbe stato soprattutto ciò che è accaduto negli ultimi anni attorno all'ex principe Andrea: tra stop agli incarichi pubblici e, più di recente, l'avvio di un processo formale per rimuovere stile, titoli e onorificenze. Un caso che, sempre secondo l'autore, avrebbe "sbloccato" l'idea che la monarchia possa prendere misure drastiche anche su figure nate e cresciute dentro la famiglia.
Archie e Lilibet hanno iniziato a usare pubblicamente i titoli di principe e principessa nel 2023, dopo l'ascesa al trono di Carlo III. Il tema "Sua Altezza Reale", invece, è ancora più sensibile: dal 2020 i Sussex avevano concordato di non usarlo perché non più membri "working" della royal family, cioè non impegnati in attività ufficiali per conto della Corona.
Bower sostiene che, con William re, potrebbe arrivare una linea ancora più dura, fino alla scelta di intervenire anche sui titoli dei bambini. È un'ipotesi che, va detto, resta nel perimetro delle ricostruzioni del libro.
Il portavoce dei Sussex ha negato le affermazioni riportate nel libro. In parallelo, la stampa britannica ha rilanciato la posizione del team di Harry e Meghan, che avrebbe liquidato l'operazione come l'ennesima ricostruzione "ossessiva" e priva di basi.
In sostanza: da una parte c’è un libro che fotografa un clima di sfiducia e prevede un futuro "senza sconti" con William; dall'altra c'è una smentita ufficiale dei Sussex. Nel mezzo, la frattura tra i fratelli - mai davvero ricomposta - che continua a essere terreno perfetto per nuove indiscrezioni.
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