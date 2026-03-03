Re Carlo verso la pace con Harry e Meghan? Il sovrano gli offrirebbe la Royal Lodge
La residenza era la casa di Andrea e Sarah Ferguson, ma è rimasta vuota dopo lo sfratto per il caso Epstein alla fine dello scorso anno
Un gesto inaspettato che forse fa presagire un riavvicinamento: Re Carlo vorrebbe concedere la Royal Lodge, l'ex residenza del fratello diseredato Andrea, a Harry e Meghan. Lo riporta il Daily Mirror. Una fonte vicina alla Royal Family ha dichiarato: "Questo sarebbe il ramoscello d'ulivo per eccellenza. Carlo vuole unità. Offrire a Harry una proprietà importante a Windsor manderebbe un messaggio forte: la porta è ancora aperta".
La residenza
Dal 2004, la Royal Lodge era la casa di Andrea e Sarah Ferguson, ma dopo il caso dei dossier Epstein, l'ex Duca di York si è trasferito, a quanto pare con diverse difficoltà, a Wood Farm, che lui stesso ha descritto come "al di sotto delle sue possibilità". Come mostrato nelle fotografie pubblicate dal Daily Mirror lo scorso anno, la Royal Lodge necessiterebbe ristrutturazioni a 30 camere da letto.
I dubbi sul ritorno in UK
Non è ancora chiaro, tuttavia, se Harry e Meghan siano propensi a tornare ai doveri reali. L'anno scorso la coppia stava pensando al trasferimento dagli Stati Uniti al Regno Unito, perché le domande di passaporto per i figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, presentavano il cognome Sussex e i titoli di Sua Altezza Reale. Questo perché pare che Harry e Meghan vogliano lasciare ai figli la libera scelta di diventare membri della famiglia reale oppure di rimanere lontani dai riflettori una volta adulti.