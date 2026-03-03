Non è ancora chiaro, tuttavia, se Harry e Meghan siano propensi a tornare ai doveri reali. L'anno scorso la coppia stava pensando al trasferimento dagli Stati Uniti al Regno Unito, perché le domande di passaporto per i figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, presentavano il cognome Sussex e i titoli di Sua Altezza Reale. Questo perché pare che Harry e Meghan vogliano lasciare ai figli la libera scelta di diventare membri della famiglia reale oppure di rimanere lontani dai riflettori una volta adulti.