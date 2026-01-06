Harry e la svolta sulla sicurezza, via libera al ritorno nel Regno Unito con Archie e Lilibet

Dopo aver perso l'appello all'Alta Corte nel maggio 2025, il duca del Sussex aveva deciso di non arrendersi, presentando ricorso contro la decisione che gli negava la scorta ufficiale durante i viaggi nel Regno Unito. Il nodo centrale era sempre stato lo stesso: l'impossibilità di garantire un rientro sereno in patria insieme alla moglie Meghan Markle e, soprattutto, ai figli. Secondo indiscrezioni riportate da People, la situazione sarebbe cambiata. Fonti del Ministero dell'Interno parlano di una scelta ormai definita: la sicurezza per Harry sarebbe stata approvata e la fase finale resterebbe solo una formalità burocratica.