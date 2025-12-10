Natale dei Sussex, Harry attende la scorta e con Re Carlo si sta “scongelando”

Con l’addio alla vita reale nel 2020 e la celebre e controversa Megxit, Harry e Meghan hanno rinunciato a privilegi, titoli e soprattutto alla protezione garantita dalla Corona. Il principe, infatti, quando viaggia nel Regno Unito, non può contare sulla scorta, circostanza che lo rende – a suo dire – vulnerabile, soprattutto se dovesse viaggiare con i figli. Ed è proprio questo il motivo per cui Archie e Lilibet, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021, non hanno mai realmente trascorso tempo con la famiglia reale. Il Duca di Sussex teme per la loro sicurezza.