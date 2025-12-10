Natale dei Sussex, Harry attende la scorta e con Re Carlo si sta “scongelando”

Harry e Meghan ospiti d’eccezione nella villa di Jeff Bezos per il compleanno di Kris Jenner
A Montecito, tra luci natalizie e tensioni familiari, sembrano soffiare venti di pace. Pare che il principe Harry starebbe vivendo un momento di cauto entusiasmo: per la prima volta dopo cinque anni, il Ministero degli Interni britannico avrebbe deciso di riesaminare la questione relativa alla sua scorta nel Regno Unito. Una decisione che sarebbe “attesa da tempo” e potrebbe addirittura aprire le porte a un clamoroso ritorno dei Sussex a Londra.
Il secondogenito di Re Carlo avrebbe infatti inviato una lettera privata al ministro degli Interni Shabana Mahmood chiedendo una valutazione accurata sui rischi per la sicurezza sua, della moglie Meghan Markle e dei loro bambini, Archie e Lilibet. Se la commissione preposta accoglierà la richiesta, Harry potrebbe finalmente viaggiare nel Regno Unito con i figli dopo ben tre anni di assenza. E chissà, forse concedere ai piccoli una visita dal nonno Re Carlo, che non trascorre momenti con loro dal 2022.
Con l’addio alla vita reale nel 2020 e la celebre e controversa Megxit, Harry e Meghan hanno rinunciato a privilegi, titoli e soprattutto alla protezione garantita dalla Corona. Il principe, infatti, quando viaggia nel Regno Unito, non può contare sulla scorta, circostanza che lo rende – a suo dire – vulnerabile, soprattutto se dovesse viaggiare con i figli. Ed è proprio questo il motivo per cui Archie e Lilibet, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021, non hanno mai realmente trascorso tempo con la famiglia reale. Il Duca di Sussex teme per la loro sicurezza.
Il comitato RAVEC, che supervisiona la sicurezza di politici e membri della Royal Family, ha ufficialmente aperto un procedimento di rivalutazione del caso Sussex. A collaborare al dossier ci sarebbero rappresentanti di Buckingham Palace, Scotland Yard e Ministero degli Interni. La decisione finale arriverà a inizio 2026 e potrebbe garantire alla famiglia del principe Harry un livello di protezione più elevato, rendendo possibili i viaggi a Londra.
I tabloid britannici si domandano se esiste la possibilità di un Natale al fianco di Re Carlo e della Regina Camilla per Harry e la sua famiglia. Una riconciliazione simile sarebbe uno scoop mondiale e soprattutto riaccenderebbe l’immagine di una Royal Family unita come non mai. Per ora, la partita si gioca sulla sicurezza. E il regalo di Natale, per Harry, potrebbe essere la tanto attesa scorta.
