© IPA
© IPA
Occhi puntati sulla coppia al party per i 70 anni della mamma delle Kardashian
© IPA
© IPA
Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato a uno degli eventi più esclusivi di Hollywood: la festa per il 70esimo compleanno di Kris Jenner, che si è tenuta nella lussuosa villa da 165 milioni di dollari di Jeff Bezos a Beverly Hills. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono uniti a una lista stellare di ospiti, tra cui Oprah Winfrey, Adele e molte altre celebrità.
Secondo quanto riportato da Page Six, Kris — che in passato aveva celebrato i suoi 60 anni con una festa in stile Il Grande Gatsby — questa volta avrebbe scelto un tema tutto nuovo, ispirato a James Bond, giocando ironicamente sul numero 70 come richiamo al celebre "007". Anche se i dettagli dell’esclusivo party restano top secret, i paparazzi hanno immortalato l’arrivo dei circa 300 invitati, tutti vestiti con look da red carpet.
Il principe Harry, 41 anni, è apparso con un’espressione piuttosto seria mentre entrava nella villa, leggermente davanti a Meghan, 44 anni, che lo seguiva con un sorriso incredibile. Per la sua uscita mondana, Meghan ha puntato su un look sofisticato ma sensuale: top nero attillato e gonna a portafoglio che lasciava intravedere le gambe toniche. Harry, invece, ha scelto un classico smoking nero con papillon, aggiungendo come tocco simbolico un papavero rosso in onore del Remembrance Day — la ricorrenza che la Famiglia Reale celebra oggi al Cenotafio di Londra.
© Tgcom24
© Tgcom24