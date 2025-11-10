Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato a uno degli eventi più esclusivi di Hollywood: la festa per il 70esimo compleanno di Kris Jenner, che si è tenuta nella lussuosa villa da 165 milioni di dollari di Jeff Bezos a Beverly Hills. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono uniti a una lista stellare di ospiti, tra cui Oprah Winfrey, Adele e molte altre celebrità.