I duchi di Sussex a bordo campo tra hot-dog e risate
Momenti di tenerezza e divertimento per Meghan Markle e il principe Harry, protagonisti di una "serata romantica" a sorpresa durante una partita delle World Series di baseball a Los Angeles. La duchessa del Sussex ha condiviso su Instagram un video euforico che mostra la coppia in versione super rilassata e complice sugli spalti dei Los Angeles Dodgers. Proprio poche ore dopo che Harry aveva espresso perplessità sull’uso dei social!
Nel video, Meghan e Harry appaiono sorridenti con i cappellini blu dei Dodgers, posando vicino al campo insieme alla leggenda dell’NBA Magic Johnson e alla moglie Cookie. In un’altra clip, Meghan — elegante ma semplice — si lascia andare a un momento goloso: indica con entusiasmo una fila di premi Guanto d’Oro e poi si copre la bocca ridendo mentre addenta un hot dog. Harry, accanto a lei, si fa travolgere dall’atmosfera sportiva, stringe i pugni e guarda la telecamera esclamando con forza: "Andiamo!".
Il video di Meghan Markle arriva poco dopo che il duca è stato ospite del podcast di Hasan Minhaj, dove ha lanciato un duro monito contro i colossi dei social media. "Penso che dovremmo uscirne e riconoscere la realtà del fatto che dietro a tutto questo ci sono delle persone davvero malvagie, che vogliono coltivare la mentalità dei nostri figli e commercializzarla per sé - ha spiegato Harry, aggiungendo che - non esiste alcun libero arbitrio sui social media allo stato attuale".
Il principe ha sottolineato come "i social media stanno portando i giovani uomini e i ragazzi in luoghi molto oscuri, e questo dovrebbe preoccupare tutti noi", rivelando anche che lui e Meghan, da genitori di Archie (6 anni) e Lilibet (4), riflettono spesso sui rischi del mondo digitale. "Ne parliamo molto e penso che, per via di ciò che sappiamo, ora saremo molto più cauti ed esitanti nel permettere ai nostri figli di accedere ai social media - ha detto - Il nostro obiettivo deve essere quello di garantire che quando i nostri figli raggiungeranno quell'età, la situazione attuale non sia quella di allora".
Harry ha poi evidenziato come "più genitori sanno cosa sta succedendo, più possono proteggere i propri figli", ricordando che la loro Archewell Foundation ha creato il Parents’ Network, una rete di supporto per le famiglie colpite dagli effetti negativi dei social. Il duca invita da tempo i genitori a "non postare foto dei propri figli sui social" e a prestare attenzione ai rischi legati alla privacy. Intanto Meghan continua a mostrare su Instagram il loro lato più dolce e familiare: pochi giorni fa ha condiviso anche una storia di Halloween, dove la famiglia si diverte in un campo di zucche e intaglia decorazioni in casa.
