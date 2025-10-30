Il principe ha sottolineato come "i social media stanno portando i giovani uomini e i ragazzi in luoghi molto oscuri, e questo dovrebbe preoccupare tutti noi", rivelando anche che lui e Meghan, da genitori di Archie (6 anni) e Lilibet (4), riflettono spesso sui rischi del mondo digitale. "Ne parliamo molto e penso che, per via di ciò che sappiamo, ora saremo molto più cauti ed esitanti nel permettere ai nostri figli di accedere ai social media - ha detto - Il nostro obiettivo deve essere quello di garantire che quando i nostri figli raggiungeranno quell'età, la situazione attuale non sia quella di allora".