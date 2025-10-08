William litiga con Re Carlo e spiega a Harry come cambierà la monarchia

Le parole del principe William avrebbero fatto sobbalzare re Carlo. "Non si tratta solo di tensioni familiari, ma della Corona stessa", ha detto ad Adnkronos una fonte vicina alla Corona. L'erede al trono ha rincarato la dose: "Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nei miei programmi. Un cambiamento per sempre. E lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo. È questo che mi entusiasma, l'idea di poter apportare un cambiamento. Non un cambiamento eccessivamente radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari" e ha aggiunto: "Voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo". Parole dette con leggerezza durante un'intervista informale, ma che rischiano di mettere in crisi i rapporti tra il Re e il Principe di Galles.