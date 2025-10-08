William litiga con Re Carlo e spiega a Harry come cambierà la monarchia

Le parole del Principe di Galles hanno fatto calare il gelo tra lui e il padre: almeno per il momento, pare, i due avrebbero interrotto i contatti
© IPA
Proprio quando sembrava essersi aperto uno spiraglio di pace all'interno della royal family, a seguito dell'incontro avvenuto a Londra tra re Carlo e il principe Harry, arriva un nuovo scossone. Pare che il sovrano non parli più con il suo primogenito dopo l'ultima intervista rilasciata dal principe William a Eugene Levy nel suo documentario The Reluctant Traveler. L'erede al trono ha le idee chiare su come vorrebbe la monarchia, e non sembrano essere le stesse di suo padre: "Spero che non torneremo ad alcune delle pratiche del passato con cui Harry e io abbiamo dovuto crescere, e farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione", ha detto.
Le parole del principe William avrebbero fatto sobbalzare re Carlo. "Non si tratta solo di tensioni familiari, ma della Corona stessa", ha detto ad Adnkronos una fonte vicina alla Corona. L'erede al trono ha rincarato la dose: "Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nei miei programmi. Un cambiamento per sempre. E lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo. È questo che mi entusiasma, l'idea di poter apportare un cambiamento. Non un cambiamento eccessivamente radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari" e ha aggiunto: "Voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo". Parole dette con leggerezza durante un'intervista informale, ma che rischiano di mettere in crisi i rapporti tra il Re e il Principe di Galles.
Secondo gli esperti di royal family, le parole del principe William avrebbero fatto calare il gelo tra padre e figlio. Il Re, che sta lavorando per riallacciare i rapporti con il principe Harry, mai si sarebbe aspettato che una bordata sarebbe arrivata invece dal primogenito. Per il momento, a quanto pare, tra i due ci sarebbe un silenzio assordante: nessuna telefonata, nessun contatto, niente di niente. Come ha riferito una fonte a ShutterScoop: "Il re lo vede come un tradimento, non come un atto di sincerità".