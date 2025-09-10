Il principe, da lunedì in visita in Gran Bretagna, ha omaggiato anche la nonna, deponendo una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta
© Tgcom24
Il principe Harry ha incontrato il padre re Carlo III nella residenza londinesi di Clarence House. Ne dà notizia Sky News. L'incontro sembra segnare l'atteso processo di riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan. Carlo III è tornato mercoledì a Londra da Balmoral dove aveva trascorso, secondo la tradizione dei Windsor, le vacanze estive.
Il principe si trova da lunedì in visita in Gran Bretagna: ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor in occasione del terzo anniversario della sua morte, e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate a Londra e a Nottingham.
L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risaliva al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo per stare col sovrano dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo. Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.
Di segnali di disgelo si era parlato anche di recente sui tabloid con un riavvicinamento che appariva sempre più a portata di mano. Harry aveva lanciato in maggio dagli schermi della Bbc un clamoroso appello alla "riconciliazione" con i Windsor, in particolare con il padre visti i conflitti che permangono col fratello William, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano.
Commenti (0)