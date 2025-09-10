L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risaliva al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo per stare col sovrano dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo. Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.