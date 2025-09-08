Logo Tgcom24
nessuna ufficialità

Il principe Harry a Londra, incontrerà re Carlo?

In visita in occasione del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta

08 Set 2025 - 12:54

Il principe Harry è a Londra in occasione del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta. Dall'ufficio stampa di Buckingham Palace non arriva alcuna ufficialità su un possibile incontro tra lui e re Carlo, ma le indiscrezioni su un probabile incontro tra padre e figlio continuano a moltiplicarsi. 

Ci sarà un incontro? Tutti i rumor

 Negli scorsi mesi i consulenti per la comunicazione del principe Harry sono stati visti insieme a quelli di re Carlo in un noto club privato di Londra. Circostanza che lascia ben sperare che padre e figlio potrebbero voler trovare il modo, magari anche senza cerimonie ufficiali, di incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo. Pare che Harry abbia pianificato i suoi impegni in modo da lasciare tempo sufficiente per un eventuale appuntamento con Carlo, ma che stavolta sia quest'ultimo a tentennare. I due si sono visti l'ultima volta a febbraio 2024, quando il duca di Sussex è corso a Londra dopo che era stata diffusa la notizia della malattia del sovrano. Un incontro breve e freddo, a quanto hanno riportato i media britannici, durato appena 15 minuti. Da lì in avanti il silenzio, nonostante il secondogenito del Re si sia più volte recato nel Regno Unito e abbia ammesso di desiderare la riconciliazione

Le basi per la pace

 "Carlo vuole innanzitutto che Harry smetta di parlare della famiglia reale" spiega il commentatore reale Christopher Andersen. Suo figlio invece "continua a chiedere che la sua famiglia riceva la protezione reale quando si trova nel Regno Unito". Perché la pace tra i due venga siglata, dovrebbero trovarsi su un terreno comune e scendere a patti. Ma non sembra essere così semplice. Il Re sarebbe d'accordo a una riconciliazione, ma alle sue condizioni. Inoltre non vorrebbe urtare la suscettibilità di William, che del fratello non ne vuole sapere, per non creare un'ulteriore frattura a Corte.

Gli impegni a Londra del principe Harry

 Come previsto Harry ha raggiunto Londra da solo, mentre Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono rimasti a Montecito ad attendere il suo ritorno.  L'8 settembre, il Duca di Sussex parteciperà personalmente al WellChild Awards, cerimonia annuale di premiazione dell'organizzazione benefica WellChild, che sostiene bambini e giovani del Regno Unito che vivono in condizioni mediche complesse. Da 17 anni padrino dell'organizzazione, incontrerà i bambini e le loro famiglie. Per il 9 settembre in programma una visita a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, dove raggiungerà il Community Recording Studio, centro di formazione musicale e cinematografica, per annunciare nuove donazioni all'ONG Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili. 

