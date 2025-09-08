Il principe Harry a Londra, incontrerà re Carlo?

Negli scorsi mesi i consulenti per la comunicazione del principe Harry sono stati visti insieme a quelli di re Carlo in un noto club privato di Londra. Circostanza che lascia ben sperare che padre e figlio potrebbero voler trovare il modo, magari anche senza cerimonie ufficiali, di incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo. Pare che Harry abbia pianificato i suoi impegni in modo da lasciare tempo sufficiente per un eventuale appuntamento con Carlo, ma che stavolta sia quest'ultimo a tentennare. I due si sono visti l'ultima volta a febbraio 2024, quando il duca di Sussex è corso a Londra dopo che era stata diffusa la notizia della malattia del sovrano. Un incontro breve e freddo, a quanto hanno riportato i media britannici, durato appena 15 minuti. Da lì in avanti il silenzio, nonostante il secondogenito del Re si sia più volte recato nel Regno Unito e abbia ammesso di desiderare la riconciliazione.