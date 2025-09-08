Il principe Harry a Londra, incontrerà re Carlo?

Harry e Meghan innamorati agli Invictus Games tra baci e balli
In visita in occasione del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta
Il principe Harry è a Londra in occasione del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta. Dall'ufficio stampa di Buckingham Palace non arriva alcuna ufficialità su un possibile incontro tra lui e re Carlo, ma le indiscrezioni su un probabile incontro tra padre e figlio continuano a moltiplicarsi.
Negli scorsi mesi i consulenti per la comunicazione del principe Harry sono stati visti insieme a quelli di re Carlo in un noto club privato di Londra. Circostanza che lascia ben sperare che padre e figlio potrebbero voler trovare il modo, magari anche senza cerimonie ufficiali, di incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo. Pare che Harry abbia pianificato i suoi impegni in modo da lasciare tempo sufficiente per un eventuale appuntamento con Carlo, ma che stavolta sia quest'ultimo a tentennare. I due si sono visti l'ultima volta a febbraio 2024, quando il duca di Sussex è corso a Londra dopo che era stata diffusa la notizia della malattia del sovrano. Un incontro breve e freddo, a quanto hanno riportato i media britannici, durato appena 15 minuti. Da lì in avanti il silenzio, nonostante il secondogenito del Re si sia più volte recato nel Regno Unito e abbia ammesso di desiderare la riconciliazione.
"Carlo vuole innanzitutto che Harry smetta di parlare della famiglia reale" spiega il commentatore reale Christopher Andersen. Suo figlio invece "continua a chiedere che la sua famiglia riceva la protezione reale quando si trova nel Regno Unito". Perché la pace tra i due venga siglata, dovrebbero trovarsi su un terreno comune e scendere a patti. Ma non sembra essere così semplice. Il Re sarebbe d'accordo a una riconciliazione, ma alle sue condizioni. Inoltre non vorrebbe urtare la suscettibilità di William, che del fratello non ne vuole sapere, per non creare un'ulteriore frattura a Corte.
Come previsto Harry ha raggiunto Londra da solo, mentre Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono rimasti a Montecito ad attendere il suo ritorno. L'8 settembre, il Duca di Sussex parteciperà personalmente al WellChild Awards, cerimonia annuale di premiazione dell'organizzazione benefica WellChild, che sostiene bambini e giovani del Regno Unito che vivono in condizioni mediche complesse. Da 17 anni padrino dell'organizzazione, incontrerà i bambini e le loro famiglie. Per il 9 settembre in programma una visita a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, dove raggiungerà il Community Recording Studio, centro di formazione musicale e cinematografica, per annunciare nuove donazioni all'ONG Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili.
