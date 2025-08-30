Harry torna a Londra, pronto a riabbracciare re Carlo ma... senza Meghan

La visita di Harry sarà in solitaria secondo i media e proprio in concomitanza con quella ricorrenza così importante: l'anniversario della scomparsa della nonna Elisabetta II, avvenuta nel 2022 al castello scozzese di Balmoral. Un momento capace di riunire se non tutta la famiglia almeno padre e figlio. L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risale al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno per stare col sovrano dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo. Mentre il duca era stato per l'ultima volta a Londra in primavera, quando si era visto respingere dalla Corte d'Appello il ricorso contro la revoca del diritto automatico alla scorta durante le sue visite in patria. Aveva quindi lanciato in maggio dagli schermi della Bbc un clamoroso appello alla "riconciliazione" coi Windsor, in particolare col padre, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano.