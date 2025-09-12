Il principe Harry a Londra partecipa al WellChild Award
L'incontro con il padre è durato poco meno di un'ora ma è andato molto bene e il duca di Sussex già pensa al prossimo
"Il principe è stato felicissimo di esser tornato nel Regno Unito" ha detto il portavoce del principe Harry dopo l'incontro di quest'ultimo con suo padre, re Carlo. I due si sono visti a Londra a distanza di 19 mesi dall'ultima volta. Hanno preso un tè e sono rimasti insieme per 54 minuti prima di salutarsi. Il ghiaccio sembrerebbe essersi rotto e ora il secondogenito del sovrano vorrebbe portare anche i suoi due bambini a rivedere il nonno. Con il fratello William invece la tensione resta alta: l'erede al trono e sua moglie Kate Middleton hanno fatto di tutto per evitare di incrociarlo.
Poco prima di incontrare re Carlo, il principe Harry era all’Imperial College London’s Centre for Blast Injury Studies, a White City. Forse è stato avvertito di essere atteso a Clarence House all'ultimo minuto e anche lui è stato colto di sorpresa, perché se ne è andato con evidente fretta. "Perdonatemi, devo correre via" ha detto a un certo punto e poco dopo i cancelli della reggia del sovrano si sono aperti per lasciare entrare la sua auto. "Sta benone, grazie molte" ha detto dopo l'incontro, con un sorriso che lasciava intravedere la possibilità di una riappacificazione tra i due.
La possibilità che padre e figlio si incontrassero è stata in dubbio fino all'ultimo. Il principe Harry è arrivato a Londra per omaggiare la regina Elisabetta nei tre anni dalla sua scomparsa. Negli scorsi mesi i suoi consulenti per la comunicazione erano stati visti insieme a quelli del sovrano in un noto club privato di Londra e subito si era pensato a quali potessero essere i motivi. Il Duca di Sussex ha pianificato la sua visita in terra britannica in modo da lasciare tempo sufficiente a un eventuale incontro con re Carlo, ed è stato previdente.
Cosa si siano detti padre e figlio nell'ora scarsa che hanno passato insieme non è dato sapere. Se ci siano stati abbracci e parole affettuose o recriminazioni e battibecchi resterà un mistero, ma a giudicare dalla serenità del principe Harry dopo l'incontro la prima ipotesi sembra la più probabile. "Non mi perdoneranno mai per il libro che ho scritto, ma desidero una riconciliazione perché la vita è troppo preziosa" aveva detto il Duca di Sussex qualche tempo fa, e invece il padre sembra quantomeno ben disposto a riallacciare il rapporto. Stavolta all'appuntamento era solo, con Meghan Markle rimasta a Montecito insieme ai figli, ma lui vorrebbe che re Carlo possa incontrare presto anche Archie e Lilibet. Un desiderio che solo poco tempo fa pareva assurdo ma che ormai non sembra più così irrealizzabile.
