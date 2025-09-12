Cosa si siano detti padre e figlio nell'ora scarsa che hanno passato insieme non è dato sapere. Se ci siano stati abbracci e parole affettuose o recriminazioni e battibecchi resterà un mistero, ma a giudicare dalla serenità del principe Harry dopo l'incontro la prima ipotesi sembra la più probabile. "Non mi perdoneranno mai per il libro che ho scritto, ma desidero una riconciliazione perché la vita è troppo preziosa" aveva detto il Duca di Sussex qualche tempo fa, e invece il padre sembra quantomeno ben disposto a riallacciare il rapporto. Stavolta all'appuntamento era solo, con Meghan Markle rimasta a Montecito insieme ai figli, ma lui vorrebbe che re Carlo possa incontrare presto anche Archie e Lilibet. Un desiderio che solo poco tempo fa pareva assurdo ma che ormai non sembra più così irrealizzabile.