Harry porta i fiori sulla tomba di Elisabetta, nessun incontro con William

Tra le questioni in ballo tra re Carlo e il principe Harry, c'è il tema della security. Il duca di Sussex continua a chiedere che la sua famiglia riceva la protezione reale quando si trova nel Regno Unito ma suo padre è deciso a negargliela. Per non esporre moglie e figli a rischi inutili, Harry ha chiarito che non li avrebbe più portati con sé nel Regno Unito, ed è per questo che Meghan Markle, Archie e Lilibet sono rimasti a Montecito. Tuttavia, secondo il Daily Mail, al suo arrivo a Heathrow il principe sarebbe stato accolto da un poliziotto della scorta reale. Segno che un trattamento di favore per lui esiste comunque, e chissà che non sia il primo segno di cedimento del Re.