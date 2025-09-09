Harry porta i fiori sulla tomba di Elisabetta, nessun incontro con William

© IPA
I due fratelli organizzano la visita nella cappella di St George in modo da evitarsi, resta ancora in dubbio l'eventuale appuntamento con re Carlo
Appena arrivato a Londra l'8 settembre, il principe Harry si è recato a rendere omaggio a sua nonna, la regina Elisabetta, nel giorno del terzo anniversario dalla morte. Sedici minuti hanno separato la sua visita alla cappella di St George, a Windsor, da quella di suo fratello William. I due nemmeno stavolta si sono incontrati: non si parlano da anni e il gelo tra loro sembra destinato a durare ancora.
Appena atterrato sul suolo britannico, il principe Harry ha raggiunto la tomba della regina Elisabetta alla quale ha reso omaggio con una corona di fiori. Subito dopo ha partecipato al WellChild Awards, cerimonia annuale di premiazione dell'organizzazione benefica WellChild, che sostiene bambini e giovani del Regno Unito che vivono in condizioni mediche complesse e di cui è padrino da 17 anni. Prima di ripartire per gli Usa ha in agenda anche una visita a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, dove raggiungerà il Community Recording Studio, centro di formazione musicale e cinematografica, per annunciare nuove donazioni all'ONG Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili.
Appena 16 minuti dopo che il principe Harry ha lasciato la cappella di St George, hanno fatto il loro arrivo il principe William e Kate Middleton. Difficile pensare che il mancato incontro sia una coincidenza, soprattutto visto il gelo che regna da anni tra loro. Anche i principi di Galles hanno portato il loro omaggio alla regina Elisabetta. Ha stupito soprattutto la presenza di Kate, che non era prevista: la moglie dell'erede al trono è tornata a sfoggiare una chioma più scura rispetto al biondo degli scorsi giorni che aveva lasciato perplessi i sudditi.
Resta da capire se dopo il mancato incontro con il fratello, il principe Harry riuscirà a vedere almeno il padre. Re Carlo sta trascorrendo la fine delle sue vacanze a Birkhall ma non ha reso noto se ha intenzione o meno di incontrare il figlio. Quest'ultimo, dal canto suo, ha strutturato la sua agenda in modo da lasciare spazio sufficiente per una visita, qualora il sovrano decidesse di concedergliela. Negli scorsi mesi i consulenti per la comunicazione di entrambi sono stati visti insieme in un noto club privato di Londra e questo potrebbe far pensare che ci sia almeno apertura verso la possibilità di rivedersi. Il Duca di Sussex non ha fatto mistero di desiderare la riconciliazione, ma il Re non è disposto ad accettare compromessi e chiede che suo figlio smetta di parlare in pubblico della royal family.
Tra le questioni in ballo tra re Carlo e il principe Harry, c'è il tema della security. Il duca di Sussex continua a chiedere che la sua famiglia riceva la protezione reale quando si trova nel Regno Unito ma suo padre è deciso a negargliela. Per non esporre moglie e figli a rischi inutili, Harry ha chiarito che non li avrebbe più portati con sé nel Regno Unito, ed è per questo che Meghan Markle, Archie e Lilibet sono rimasti a Montecito. Tuttavia, secondo il Daily Mail, al suo arrivo a Heathrow il principe sarebbe stato accolto da un poliziotto della scorta reale. Segno che un trattamento di favore per lui esiste comunque, e chissà che non sia il primo segno di cedimento del Re.
