William gira in monopattino, ecco la routine del principe di Galles

Il primogenito di re Carlo scorrazza per il parco del castello di Windsor

03 Ott 2025 - 08:48
© Da video

© Da video

Chi si sarebbe aspettato di vedere il principe William scorrazzare per il parco del castello di Windsor in monopattino! Il primogenito di re Carlo è apparso così in un video per una serie tv durante un’intervista realizzata da Eugene Levy. Il futuro re è arrivato a bordo del mezzo e ha detto sorridente: "Si muove bene, è molto divertente". Oltre a raccontare i momenti più spensierati della vita a corte con la sua famiglia, William ha parlato anche del dolore per il cancro di Kate e di re Carlo e dei progetti per il futuro.

Le regole e i divertimenti in famiglia

  Per William la moglie Kate Middleton e i figli George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, sono fondamentali. "Perché per me la cosa più importante nella vita è la famiglia, e tutto ruota attorno al futuro. Se non cresci i tuoi figli ora, in una casa felice, sana e stabile, ho la sensazione che li stai preparando a un periodo difficile e a una caduta” ha detto il principe di Galles raccontando i pasti attorno al tavolo a raccontarsi le giornate, il trasporto dei principini a scuola e i divieti imposti dalla Middleton: niente cellulare ai bambini! "Nessuno dei nostri figli ha un telefono, e su questo siamo molto severi – ha spiegato William – E’ molto importante tenerli impegnati con lo sport e le attività all'aria aperta: Louis ama il trampolino… Charlotte pratica anche la pallacanestro e il balletto… George ama il calcio e l'hockey”. E poi Charlotte segue le orme della madre e sta imparando a suonare il pianoforte, George suona la chitarra e Louis prende lezioni di batteria.

William vuole evitare gli errori di Diana e Carlo

  Il principe William ha ricordato che il suo "senso di sicurezza, protezione e amore" infantile è stato interrotto bruscamente quando sua madre Diana, principessa del Galles, e suo padre si sono separati quando lui era ancora un ragazzino. Per questo vuole evitare “errori” e “fare ciò che è meglio per i suoi figli”. "Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita familiare è davvero importante” ha precisato il figlio di re Carlo.

William e il dolore per il cancro di Kate e re Carlo

  All'inizio dell'anno scorso, alla principessa Kate e a re Carlo è stato diagnosticato un cancro: la Middleton è ora in remissione, mentre il sovrano sta continuando le cure. "Sapete, sono così orgoglioso di mia moglie e di mio padre, per come hanno gestito tutto l'anno scorso; anche i miei figli se la sono cavata brillantemente", ha detto il principe di Galles.

William ricorda la regina Elisabetta

  Il principe William ha ricordato la regina Elisabetta nella giornata dedicata ai nonni. “Mi mancano mia nonna e mio nonno – ha detto nella clip in tv - Ci sono stati molti cambiamenti, quindi in un certo senso pensi che loro non sono più qui, e in particolare che sono a Windsor, per me Windsor è lei. Le piaceva molto stare qui, ci passava la maggior parte del tempo… Anche lei aveva i suoi cavalli qui, come puoi immaginare era una cosa molto importante per lei, ecco perché amava stare qui."

