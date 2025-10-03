Per William la moglie Kate Middleton e i figli George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, sono fondamentali. "Perché per me la cosa più importante nella vita è la famiglia, e tutto ruota attorno al futuro. Se non cresci i tuoi figli ora, in una casa felice, sana e stabile, ho la sensazione che li stai preparando a un periodo difficile e a una caduta” ha detto il principe di Galles raccontando i pasti attorno al tavolo a raccontarsi le giornate, il trasporto dei principini a scuola e i divieti imposti dalla Middleton: niente cellulare ai bambini! "Nessuno dei nostri figli ha un telefono, e su questo siamo molto severi – ha spiegato William – E’ molto importante tenerli impegnati con lo sport e le attività all'aria aperta: Louis ama il trampolino… Charlotte pratica anche la pallacanestro e il balletto… George ama il calcio e l'hockey”. E poi Charlotte segue le orme della madre e sta imparando a suonare il pianoforte, George suona la chitarra e Louis prende lezioni di batteria.