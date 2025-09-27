Logo Tgcom24
ecco qual è

Kate Middleton rivela la nuova ossessione del principino Louis

Il terzogenito ha una passione sfrenata per i frutti dell'ippocastano, che raccoglie e nasconde ovunque

27 Set 2025 - 10:21
© Instagram

© Instagram

I tre figli di Kate Middleton e del principe William sono dei bei peperini. Il 12enne George ha ormai imparato a tenere a freno la sua energia e si comporta da ometto perfetto, e anche Charlotte, 10 anni, è sempre più simile a sua madre in quanto a grazia. Il principino Louis, 7 anni, è quello più vivace come non manca di dimostrare a ogni uscita pubblica con le sue facce buffe. Di recente ha sviluppato una nuova ossessione, che la principessa del Galles ha raccontato durante una visita a un gruppo scout. Pare che vada matto per i frutti degli ippocastani: "Continuiamo a trovare castagne negli armadi, nel suo letto, castagne ovunque!".

Le passioni di Louis

 Quella per le castagne non è l'unica passione del piccolo Louis. A quanto pare il principino ama alla follia anche camion e trattori. Di recente il principe William ha anche svelato che il suo terzogenito ha iniziato a suonare la batteria. Da mamma Kate Middleton invece ha ereditato l'amore per le attività all'aria aperta, ma soprattutto quella per la fotografia. Qualche mese fa ha scattato un ritratto di sua madre nel bosco, ed è riuscito talmente bene che i principi del Galles l'hanno condiviso nella loro pagina Instagram in occasione della giornata dedicata alla lotta contro il cancro. 

La nuova casa in mezzo al verde

 Nell’immenso parco di Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate Middleton nel Norfolk, Louis non avrà difficoltà a trovare tutte le castagne che desidera. Entro l'inizio del 2026 la famiglia si trasferirà a Forest Lodge, una nuova residenza situata anch'essa nel parco di Windsor, dove trovare ancora più privacy rispetto all'Adelaide Cottage in cui risiede ora. Quello che desiderano è trovare un luogo che garantisca quiete, nel quale la principessa possa riposare per rimettersi al meglio dalla malattia, e i bambini possano vivere a contatto con la natura.

