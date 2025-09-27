I tre figli di Kate Middleton e del principe William sono dei bei peperini. Il 12enne George ha ormai imparato a tenere a freno la sua energia e si comporta da ometto perfetto, e anche Charlotte, 10 anni, è sempre più simile a sua madre in quanto a grazia. Il principino Louis, 7 anni, è quello più vivace come non manca di dimostrare a ogni uscita pubblica con le sue facce buffe. Di recente ha sviluppato una nuova ossessione, che la principessa del Galles ha raccontato durante una visita a un gruppo scout. Pare che vada matto per i frutti degli ippocastani: "Continuiamo a trovare castagne negli armadi, nel suo letto, castagne ovunque!".