Kate Middleton racconta il cancro e la convalescenza: "Come stare sulle montagne russe"

La principessa ha anche sottolineato le difficoltà di accesso al supporto per molti pazienti: “Alcune persone non sanno come questo sistema possa aiutarle. Collegare i pazienti e le famiglie a una rete di supporto è fondamentale, specialmente quando si è vulnerabili”. Per Kate, che ha definito la diagnosi di cancro “un’esperienza che cambia la vita” non solo per il paziente ma anche per le famiglie, il centro rappresenta “un’ancora di salvezza” nella fase post-trattamento, quando la continuità dell’assistenza medica si interrompe.