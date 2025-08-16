Logo Tgcom24
entro l'anno

William e Kate si trasferiranno in una nuova casa

La coppia reale starebbe pagando personalmente per l'immobile e i lavori di ristrutturazione

16 Ago 2025 - 14:23
© Afp

© Afp

I principi del Galles William e Kate cambieranno casa. Entro l'anno si trasferiranno in una nuova residenza a Windsor, dove già vivono da tre anni, all'interno del Windsor Great Park. Abiteranno il Forest Lodge, un cottage storico con otto camere, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Lo ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace. Una situazione che viene definita da molti osservatori come più adatta alla vita della famiglia, che necessita di ricominciare dopo "tre anni duri", dalla morte della regina Elisabetta alla battaglia contro il tumore di Re Carlo e della stessa Kate.

La coppia sta pagando per l'immobile e i lavori di ristrutturazione

 "Si tratta della residenza ideale per la loro giovane famiglia, lontano da Buckingham Palace e anche da Windsor Castle", scrive il Sun. Secondo quanto rivela il tabloid, la coppia reale sta pagando personalmente per l'immobile e i lavori di ristrutturazione, evitando costi aggiuntivi per i contribuenti britannici. Il giornale ha riportato che sono già iniziati i lavori minori di ristrutturazione.

Secondo il Sun, Forest Lodge varrebbe circa 16 milioni di sterline sul libero mercato. La coppia si è trasferita nel 2022 dal Kensington Palace di Londra, dove però i bambini non si trovavano a loro agio, a Windsor. Finora abitava nell'Adelaide Cottage; i figli frequentano la vicina Lambrook School.

william e kate

