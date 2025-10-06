Il duca di Sussex in “Spare” scrive di aver attraversato l’Alma a Parigi durante la semifinale della Coppa del Mondo di rugby del 2007, quando aveva 23 anni: "La Coppa del Mondo mi ha fornito un autista e la mia prima notte nella Ville Lumiere gli ho chiesto se conosceva il tunnel dove passava mia madre... Ho visto i suoi occhi nello specchietto retrovisore, che si ingrandivano", si legge. Il principe Harry ha voluto percorrere quel tratto alla stessa velocità di Lady D per ripercorrere le stesse sensazioni: “Quella è stata la notte in cui ogni dubbio è svanito. ‘È morta’, pensai. Mio Dio, se n'è andata davvero per sempre”.