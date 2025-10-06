© Tgcom24
La moglie di Harry posta un filmato con i piedi sollevati e i follower insorgono
Meghan Markle a Parigi ospite in prima fila a una sfilata con addosso un look total white, un anello abbagliante proveniente dalla collezione di gioielli della suocera e i flash tutti per lei. Sarebbe stato un fine settimana strabiliante per la moglie di Harry che però con un video social ha guastato la festa. Ora non si parla d’altro che del filmato che la ritrae con i piedi sul sedile in auto mentre attraversa la capitale francese, in particolare il tunnel dell’Alma dove morì Lady Diana.
Meghan Markle a Parigi ha fatto un'apparizione da star: ha sfilato tra la folla avvolta in un completo bianco abbagliante (camicia di seta con bottoni, pantaloni coordinati e una vistosa mantella) per assistere al debutto dello stilista italiano Pierpaolo Piccioli per Balenciaga. I flash erano tutti per lei, ma poi la moglie del principe Harry da vera influencer ha deciso di postare tutto sui social, compresa una pausa rilassante in auto che le è costata una valanga di critiche.
Il video definito dai follower “insensibile” ritrae Meghan Markle mentre torna dalla festa post-sfilata. Si vede l’interno della sua auto con l’autista mentre sfreccia lungo le rive della Senna di notte. Si distingue il ponte Pont Alexandre III e poi in direzione del ponte Pont de l'Alma: Meghan solleva i piedi avvolti nelle scarpe di lusso sul sedile di fronte a lei. Il gesto non piace ai fan e piovono i commenti.
"Per favore, dimmi che non è vero...? Non l'ha fatto davvero..." scrivono sui social per commentare il video della serata parigina di Meghan Markle. "Per la maggior parte delle persone a cui è morta la madre del marito, passare nel luogo in cui è accaduto sarebbe un momento di silenzio rispettoso” aggiunge un altro. Insomma, la mossa della duchessa di Sussex è apparsa irrispettosa e insensibile.
A discolpa di Meghan Markle, che ha sposato il principe Harry nel 2018, c’è da dire che probabilmente la duchessa non si è resa conto che quanto stava filmando poteva risultare doloroso nel ricordo della suocera. Forse Meghan era semplicemente frastornata per la serata e – dato che forse non conosce bene le strade della capitale francese – non si è resa conto di dove si trovasse. Del resto, quando nell’agosto del 1997 l'auto su cui viaggiava la principessa Diana si schiantò contro un pilastro del tunnel del Pont de l'Alma, l’americana Meghan aveva solo 16 anni. Ma possibile che non abbia mai letto nulla sulla vita di Lady D? Eppure, anche nell’autobiografia di Harry, “Spare” si racconta di un episodio che ricorda la vicenda.
Il duca di Sussex in “Spare” scrive di aver attraversato l’Alma a Parigi durante la semifinale della Coppa del Mondo di rugby del 2007, quando aveva 23 anni: "La Coppa del Mondo mi ha fornito un autista e la mia prima notte nella Ville Lumiere gli ho chiesto se conosceva il tunnel dove passava mia madre... Ho visto i suoi occhi nello specchietto retrovisore, che si ingrandivano", si legge. Il principe Harry ha voluto percorrere quel tratto alla stessa velocità di Lady D per ripercorrere le stesse sensazioni: “Quella è stata la notte in cui ogni dubbio è svanito. ‘È morta’, pensai. Mio Dio, se n'è andata davvero per sempre”.
Meghan Markle era lontana dall’Europa da due anni (era stata in Germania nel 2023 per gli Invictus Games) e probabilmente non si aspettava di alzare un tale polverone dopo aver affrontato il viaggio lontana da Harry e dai suoi figli Archie e Lilibet. L'unica dichiarazione rilasciata dal team della Markle parla solo dell’evento di moda: "Meghan, duchessa di Sussex, ha partecipato alla sfilata di Balenciaga a Parigi sabato sera per sostenere Pierpaolo Piccioli, che ha recentemente assunto il ruolo di direttore creativo della casa di moda". La sua partecipazione segna sicuramente il ritorno di Meghan nello showbiz internazionale.
