Commuove e conquista

Il principe Harry a Disneyland con i figli ricorda: “Eccitato quando andai con mia madre”

Insieme a Meghan agli eventi mondani e in tv senza dimenticare un accenno a Lady D

22 Set 2025 - 10:14
© IPA

© IPA

Prima l’apparizione di Harry e Meghan all’evento di beneficenza di Kevin Costner a Santa Barbara, poi in tv in uno speciale dedicato al parco divertimenti di Los Angeles. I duchi di Sussex tornano mondani e, dopo la visita del principe Harry a Londra da re Carlo, conquistano consensi e commuovono. Infatti il duca ha ricordato di aver "perso la testa" per l'eccitazione durante la visita a Disney World con la sua defunta madre, la principessa Diana, e il fratello, il principe William.

Harry e Meghan a Disneyland con i figli

 Il principe Harry, 41 anni, è apparso in tv per l’anniversario del parco divertimento. Accanto a lui Meghan Markle bellissima e sorridente. La coppia, che si è sposata nel 2018, ha fatto un viaggio a Disneyland a giugno con i bambini Archie e Lilibet proprio per festeggiare il compleanno della secondogenita. Le foto li mostrano felici sulle giostre. "Vedere i ragazzi lanciarsi in queste esperienze senza avere idea di cosa li aspetta, è stato incredibile. E fa emergere di nuovo il bambino che è in te" ha commentato il duca di Sussex.

La festa di Lilibet

 A giugno, Meghan aveva pubblicato un post in cui raccontava i momenti speciali della loro visita nel posto più felice della Terra. La famiglia si è divertita un mondo sulle numerose attrazioni: si vedono Lilibet, 4 anni, Archie, 6, mentre incontrano la principessa Disney Elsa di Frozen, e poi mentre scorrazzano su Dumbo l'elefante volante. La festeggiata ha ricevuto anche una torta a tema Sirenetta ricoperta di glassa di zucchero.

Il ricordo di Lady D

 Era il 1993, quando Harry, che aveva 8 anni, insieme alla madre la principessa Diana e al fratello William andò in viaggio a Disney World in Florida. "Me lo ricordo molto, molto bene. Ricordo di essermi perso da bambino con tutti quei personaggi", ha raccontato il duca di Sussex. Meghan Markle invece ricorda anche di aver visitato Disneyland per la serata di laurea quando era al liceo. 

Harry e Meghan al concerto One805LIVE!

  Qualche giorno fa Harry e Meghan hanno assistito al concerto One805LIVE! che si è tenuto nella tenuta dell'attore Kevin Costner, in riva all'oceano, alla presenza di altre celebrità, come Oprah Winfrey. La serata serviva per raccogliere fondi per i dipartimenti locali dei vigili del fuoco, della polizia e dello sceriffo, e i duchi di Sussex hanno voluto presenziare. Lui aveva un look casual ed elegante con camicia nera, pantaloni e blazer abbinati. Meghan ha indossato un abito blu scuro senza maniche.

Il principe Harry a Londra partecipa al  WellChild Award

