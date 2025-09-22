Il principe Harry, 41 anni, è apparso in tv per l’anniversario del parco divertimento. Accanto a lui Meghan Markle bellissima e sorridente. La coppia, che si è sposata nel 2018, ha fatto un viaggio a Disneyland a giugno con i bambini Archie e Lilibet proprio per festeggiare il compleanno della secondogenita. Le foto li mostrano felici sulle giostre. "Vedere i ragazzi lanciarsi in queste esperienze senza avere idea di cosa li aspetta, è stato incredibile. E fa emergere di nuovo il bambino che è in te" ha commentato il duca di Sussex.