Il principe Harry sulla famiglia reale: “Ho la coscienza pulita”

Il principe Harry a Londra partecipa al WellChild Award
Durante il viaggio in Ucraina dove viene accolto come un eroe
Dopo l’incontro con re Carlo, il principe Harry, che compie 41 anni il 15 settembre, torna a parlare del rapporto con la famiglia reale, soprattutto dopo le critiche per il suo libro “Spare”: “So che infastidisce alcune persone, ma ho raccontato la mia verità. Ho la coscienza pulita. Non è testardaggine, è avere principi”. Il duca di Sussex a "The Guardian", durante il suo viaggio a sorpresa in Ucraina, ha detto di sentire il sostegno dell’opinione pubblica britannica.
Il principe Harry è andato a sorpresa in Ucraina in un tour organizzato su invito di Superhumans, un’organizzazione che si occupa di programmi di riabilitazione per soldati e civili. Il duca vuole promuovere gli Invictus Games – di cui è ambasciatore- a Kiev e – forse – ha incontrato segretamente il presidente ucraino Zelensky.
"The Guardian" ha seguito passo a passo il viaggio notturno del principe Harry verso Kiev. Si racconta del duca che gira allegramente per il vagone con i calzini ai piedi e fa battute sul suo ruolo di padre. E’ affabile, spontaneo, un buon ascoltatore e di buona compagnia. Il tour di Harry in Ucraina è stato toccante. Ha visitato il memoriale dei caduti in piazza Maidan e ha detto: “Volevo trovare un posto dove deporre la corona in pace, lontano da tutti. Mio Dio, è come un labirinto lì dentro. Non mi rendevo conto di quanto fosse lontana. Onestamente, è una delle cose più tristi che abbia mai visto. Ma anche una delle più belle”. E sulla guerra: “È tutto così inutile”. Sui feriti il duca di Sussex ha mostrato la sua sensibilità e attenzione: “Vedere persone con protesi e ferite che cambiano la vita sarà la norma in Ucraina per i prossimi decenni. Nessuno dovrebbe sentirsi in imbarazzo o vergognarsi per la propria disabilità. Si tratta di passare dalla compassione all’ammirazione e al rispetto”.
Il principe Harry è rimasto sorpreso dalla popolarità riscontrata a Kiev: “È incredibile. Non ci saremmo mai aspettati un riconoscimento del genere”. Il suo viaggio è stato importante: la gente lo ha osservato e ha apprezzato che non abbia avuto paura di andare in Ucraina. Il suo modo di affrontare la vita è piaciuto e lui ha replicato: “Sai chi altro ha fatto così? – ha detto - Mia madre (Lady D, ndr)”. “Grazie all’elevato numero di feriti, Invictus è diventato sempre più famoso in Ucraina e Harry, cosa piuttosto sorprendente, ha raggiunto lo status di eroe” si legge sul “Guardian”.
