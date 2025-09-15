Il principe Harry sulla famiglia reale: “Ho la coscienza pulita”

"The Guardian" ha seguito passo a passo il viaggio notturno del principe Harry verso Kiev. Si racconta del duca che gira allegramente per il vagone con i calzini ai piedi e fa battute sul suo ruolo di padre. E’ affabile, spontaneo, un buon ascoltatore e di buona compagnia. Il tour di Harry in Ucraina è stato toccante. Ha visitato il memoriale dei caduti in piazza Maidan e ha detto: “Volevo trovare un posto dove deporre la corona in pace, lontano da tutti. Mio Dio, è come un labirinto lì dentro. Non mi rendevo conto di quanto fosse lontana. Onestamente, è una delle cose più tristi che abbia mai visto. Ma anche una delle più belle”. E sulla guerra: “È tutto così inutile”. Sui feriti il duca di Sussex ha mostrato la sua sensibilità e attenzione: “Vedere persone con protesi e ferite che cambiano la vita sarà la norma in Ucraina per i prossimi decenni. Nessuno dovrebbe sentirsi in imbarazzo o vergognarsi per la propria disabilità. Si tratta di passare dalla compassione all’ammirazione e al rispetto”.