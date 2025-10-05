Balenciaga by Piccioli: debutto da rockstar con Meghan Markle in prima fila

Non un tributo, né una replica ma un attraversamento basato su un metodo. È così che il designer di Nettuno (58 anni, sposato con una compagna di scuola da cui ha avuto tre figli e con alle spalle 25 anni di lavoro per Valentino) non ha sbagliato il colpo e ha saputo dare la sua impronta senza snaturare la storia della casa di moda fondata da don Cristóbal nel 1917, sapendo anche attingere dallo splendido archivio. Una moda, la sua, che predilige la sostanza, rimette al centro il corpo e la sua fisicità, senza rincorrere l’effetto shock: “Oggi l’umanità è la cosa più rivoluzionaria – ha spiegato lo stesso Pierpaolo Piccioli -. Noi siamo il nostro ricordo e tutto quello che c’è stato fa parte di quello che sarà. È importante riconoscere che siamo qui perché c’è stato qualcuno prima di noi”.