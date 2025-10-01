Louis Vuitton, sfilata al Louvre: l'arte di vestirsi per se stesse

Una passerella allestita negli ex appartamenti della regina Anna d’Austria. Una colonna sonora jazz, narrata da Cate Blanchett. Dopo il Palazzo dei Papi ad Avignone, Louis Vuitton ha scelto il Louvre per presentare la sua collezione donna primavera estate 2026, tra gli eventi di punta della Fashion Week di Parigi. Influenze anni Sessanta, gonne a balze, volumi scultorei, grandi turbanti e capi fluidi simili a tuniche. “L'atmosfera che volevo condividere era proprio quella serenità che si prova quando ci si sente a casa", ha spiegato il direttore creativo Nicolas Ghesquière.