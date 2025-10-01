Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 17
© IPA | Louis Vuitton collezione donna primavera estate 2026
© IPA | Louis Vuitton collezione donna primavera estate 2026
© IPA | Louis Vuitton collezione donna primavera estate 2026

© IPA | Louis Vuitton collezione donna primavera estate 2026

© IPA | Louis Vuitton collezione donna primavera estate 2026

LA FASHION WEEK DI PARIGI

Louis Vuitton, sfilata al Louvre: l'arte di vestirsi per se stesse

Per la collezione donna primavera estate 2026, influenze anni Sessanta, gonne a balze, grandi turbanti

01 Ott 2025 - 00:14
17 foto

Una passerella allestita negli ex appartamenti della regina Anna d’Austria. Una colonna sonora jazz, narrata da Cate Blanchett. Dopo il Palazzo dei Papi ad Avignone, Louis Vuitton ha scelto il Louvre per presentare la sua collezione donna primavera estate 2026, tra gli eventi di punta della Fashion Week di Parigi. Influenze anni Sessanta, gonne a balze, volumi scultorei, grandi turbanti e capi fluidi simili a tuniche. “L'atmosfera che volevo condividere era proprio quella serenità che si prova quando ci si sente a casa", ha spiegato il direttore creativo Nicolas Ghesquière.

Leggi anche
Alcuni look dalla sfilata Louis Vuitton Cruise 2026 ad Avignone

Abiti come armature glam-rock: la moda fa un balzo nel Medioevo

Alcuni modelli di borse dalla sfilata Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2026

Le borse Louis Vuitton più belle viste alla sfilata di Parigi

louis vuitton
louvre

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema