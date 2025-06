Le borse Louis Vuitton più belle viste alla sfilata di Parigi

"Facciamo moda ma siamo una casa di viaggi", ha spiegato nel backstage Pharrell Williams, direttore creativo della linea uomo della maison. Quelle per la prossima primavera estate sono proposte in cui tutto evoca il viaggio, non tanto come destinazione ma come forma espressiva, come raccontano anche suggestioni e ispirazioni che guardano all'India. Marrone, rosa antico, blu navy e rosso ciliegia, la palette colori. Impreziosita anche dal tema safari.