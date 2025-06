Uscire con un pigiama chic: il trend più forte dalle sfilate uomo

Le silhouette prediligono tagli morbidi, accentuati dalle pince e dai fondi ampi dei pantaloni, dalle linee over delle camicie e delle giacche e dai capi in pelle pregiata di ispirazione anni Ottanta. Anche la maglieria segue la stessa direzione stilistica. Tra gli accessori, risaltano spille cammeo e da colletto, collane dalle pietre luminose e colorate, indossate singolarmente o con rosari, e occhiali da sole con design ispirati a epoche passate. Completano i look anche borse proposte in varie dimensioni, clutch e beauty con tracolla. Lo stile rilassato della collezione passa anche attraverso la selezione di calzature, che vede protagoniste sneakers, ciabatte in spugna e infradito in eco-pelliccia.