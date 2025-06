La prima sfilata Dior di Jonathan Anderson, un ripasso di storia

Un colpo da vero maestro. Per questa sua prima collezione maschile, il direttore creativo gioca con la storia, decifrando il linguaggio della maison e reinventandolo. Celebrando la gioia di vestirsi, l'abbigliamento formale viene rivisitato, come le Bar jacket in tweed abbinate ai codici dello smoking, mentre diverse silhouette d'archivio haute couture disegnate da Christian Dior rinascono, in particolare sotto forma di shorts cargo over e in un mood generale più rilassato per le forme. Frac dal taglio pulito si abbinano a jeans ampi, mentre ricami francesi settecento e ottocenteschi fioriscono su maglioni e sneakers. Ci sono anche papillon, cravatte regimental e sandali.