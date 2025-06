Dior, Jonathan Anderson direttore creativo unico della maison

Praticamente un en plein. Dior ha annunciato Jonathan Anderson come nuovo direttore creativo donna, uomo e Haute Couture. Per la prima volta dai tempi del fondatore, Monsieur Christian, una figura unica lavorerà su tutte le collezioni moda della maison, “che rafforzeranno ulteriormente la sua visione creativa complessiva”, si legge nella nota ufficiale di Avenue Montaigne. Presenterà la sua prima collezione, Dior Homme estate 2026, a Parigi il prossimo 27 giugno. Quella per la donna seguirà a settembre.



L’annuncio di Dior, una svolta epocale - La notizia arriva a pochi giorni dall’addio di Maria Grazia Chiuri alla direzione artistica della linea donna e Haute Couture. "Uno stilista visionario dalla carriera straordinaria”, così la casa di moda parigina introduce il designer nordirlandese. “Ho seguito la sua carriera con grande interesse da quando è entrato a far parte del gruppo LVMH più di dieci anni fa – ha dichiarato Delphine Arnault, Presidentessa e Amministratrice delegata di Christian Dior Couture –. Sono convinta che porterà una visione creativa e moderna della nostra maison, ispirata alla favolosa storia di Monsieur Dior e ai codici che ha creato. Sarà supportato dai nostri team e dai nostri formidabili Atelier che sapranno dar vita alla sua creatività”.