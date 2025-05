Dior dopo Maria Grazia Chiuri: "E se le donne governassero il mondo?"

La notizia circolava nell'ambiente della moda da diverso tempo. L'ultima sfilata a Roma, quella dedicata alla collezione Cruise 2026 che si è tenuta nel parco di Villa Albani Torlonia, è stata infatti salutata da alcuni come una sorta di "gran finale". Il primo "atto creativo" di Maria Grazia Chiuri a fare clamore risale alla sua prima sfilata per Dior, nell'ottobre 2016: una semplice t-shirt bianca con la scritta "We Should All Be Feminists" (Dovremmo essere tutti femministi) in lettere nere, frase presa in prestito dalla scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. È arrivato poi tanto altro impegno, tante visioni da raccontare e una moda che si è fatta manifesto, profondamente dalla parte delle donne e dove il femminile è protagonista. Un approccio diverso verso il potere e il bene comune: "Se le donne governassero il mondo, ci sarebbe la violenza?". Domande che hanno sempre sollevato interrogativi e suscitato riflessioni. Il suo successore non è stato ancora annunciato ufficialmente. Circola il nome di Jonathan Anderson, nominato alla guida di Dior Homme ad aprile, in sostituzione di Kim Jones. Il designer nordirlandese diventerebbe il primo stilista a guidare sia le collezioni uomo che donna della casa di moda parigina.