Donatella Versace: abiti e momenti che hanno segnato la moda

Dall’amicizia con super top (fenomeno creato da suo fratello Gianni Versace) e star mondiali, alle collaborazioni con i musicisti più famosi, dall’impegno nelle iniziative contro il cancro, al ruolo di ambasciatrice di Stonewall. Donatella Versace ha contribuito a plasmare la cultura pop e a ridefinire la moda. Tra le sue creazioni entrate nella storia, il jungle dress: creato nel 2000, celebre grazie a Jennifer Lopez, è stato il primo esempio di viralità sul web, grazie alle ricerche online che si scatenarono. È stato poi riproposto vent’anni dopo, nella sfilata primavera estate 2020, quando la stessa artista è tornata a indossarlo e ha mandato in visibilio la Fashion Week di Milano. Tra i momenti che resteranno nell’immaginario collettivo, anche la sfilata della collezione primavera estate 2018. Per celebrare il fratello, Donatella portò in passerella Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Cindy Crawford ed Helena Christensen. Le supermodelle indossarono per l’occasione, in chiusura dello show, abiti in maglia metallica ispirati al lavoro di Gianni.