‘Jungle dress’ e non solo: la donna Versace è sicura, tenace, libera

Come prima, più di prima. Prima di diventare famoso, con Jennifer Lopez che lo scelse nel 2000 per la sua partecipazione ai Grammy Awards, il ‘jungle dress’ di Versace aveva esordito in passerella proprio a Milano, sempre in occasione della Fashion Week. E tornato così ‘a casa’, indossato a sorpresa dalla stessa cantante e attrice di origini portoricane, che a cinquant’anni da poco compiuti ha stregato e mandato in visibilio il pubblico della sfilata di presentazione delle collezioni primavera-estate 2020 della maison della Medusa...