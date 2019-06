Pride, Donatella Versace ambasciatrice per il movimento Stonewall

Donatella Versace è tra i nuovi ambasciatori di Stonewall, il movimento della comunità LGBTQ+ per l' uguaglianza dei diritti , che ogni anno il 28 giugno celebra il Stonewall Day, la giornata nazionale americana di sensibilizzazione sulle tematiche queer in occasione dell'anniversario dei Moti di Stonewall del 1969.

UN'EDIZIONE SPECIALE - In occasione del cinquantesimo anniversario di Stonewall, Pride Live (l'organizzazione no-profit che si occupa di sensibilizzare e supportare la comunità LGBTQ+ attraverso il coinvolgimento della collettività nella lotta per la piena uguaglianza dei diritti) ha coinvolto più di 50 celebrità, tra cui Donatella Versace e Conchita Wurst. Per questa occasione, Versace ha realizzato un'edizione limitata di T-shirt disponibile presso la boutique newyorkese sulla Fifth Avenue e online sul sito americano Versace.com. Una parte del ricavato sarà devoluta allo Stonewall Day e a Pride Live.