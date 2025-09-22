Gucci "brucia" le sfilate di Milano: lanciata la prima collezione di Demna

Esplorano tutte le sfumature della "Gucciness", l'essenza della maison come visione e linguaggio estetico condiviso, questi primi look frutto della creatività e del lavoro del designer georgiano. A partire dalla scelta del nome, "La Famiglia". Concepita come un albero genealogico ideale, la collezione si snoda infatti come una costellazione di personaggi eclettici, sfaccettature estrose dell’anima multiforme e sempre in evoluzione della casa fiorentina. Ci sono Miss Aperitivo e la Contessa, la Sciura e l'Influencer, il Narcisista e la Snob, il Ragazzo della porta accanto e il Figo, il Direttore e la Cattiva e tanti altri. È l’arte della sprezzatura, un’eleganza disinvolta che descrive lo stile di vita italiano. Uno slancio nel futuro che attraversa il passato, il fondamento estetico su cui poggerà la visione del designer per la maison e un preludio alla sua prima sfilata, che si terrà a febbraio 2026.