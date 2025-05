Gucci rinasce: la sfilata a Firenze è stata un viaggio nel tempo

La collezione Cruise 2026 rielabora l’eredità dell’archivio, custodito nello stesso Palazzo Settimanni, e la storia fiorentina in un gioco sofisticato di contrasti, tra minimalismo e massimalismo. Le decadi della moda si mescolano in un patchwork ricercato; la cultura materiale di secoli si intreccia nei tessuti, in omaggio alla lunga tradizione tessile del capoluogo toscano. Broccati, jacquard, sete e velluti, lavorati con maestria, vengono proposti in chiave opulenta. Il pizzo si stratifica, arricchito da strass e ricami preziosi, in un dialogo di tecniche che rispecchia la stratificazione storica della città.