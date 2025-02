Milano Fashion Week, Gucci: la prima sfilata del dopo De Sarno

In passerella, le creazioni uomo e donna per i prossimi freddi raccontano un rigore che incontra il gioco. I tessuti di sartoria maschile pervadono l’intera collezione e vengono trasposti nel mondo femminile. Precisione e definizione caratterizzano i completi, a volte mitigate da uno scorcio di pelle nuda, da una nota di colore o dalla sovversione del crêpe de Chine. I tweed fiammati, un classico della sartoria maschile britannica, si riflettono nei motivi delle sinuose camicie in crêpe. Il dialogo tra struttura e fluidità continua nelle camicie in mohair pettinato, nelle pelli madreperlate, nei filati in lana rivestita e nei bouclé accoppiati: i tessuti sperimentali abbondano, unendo classicità e sovversione. Le armonie cromatiche accomunano sia l’abbigliamento femminile che quello maschile in gradazioni di verde, grigio, viola e marrone.