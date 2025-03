Gucci, che svolta: Demna da Balenciaga nuovo direttore artistico

Un nuovo capitolo nella storia di Gucci - Definisce Demna “il perfetto catalizzatore per riaccendere l'energia creativa del marchio” Francesca Bellettini, Vicedirettrice generale di Kering, responsabile dello sviluppo delle maison. La sua “profonda conoscenza della cultura contemporanea, unita alla sua capacità nella concezione di progetti visionari – prosegue –, lo ha reso uno dei creativi più influenti e affermati della sua generazione”. Per il Ceo di Gucci, Stefano Cantino, la visione creativa di Demna “è al contempo coraggiosa e ineguagliabile. Il suo grande rispetto per l’iconicità e la tradizione dei marchi si fondono con una straordinaria sensibilità contemporanea. Basandosi sui valori fondamentali di Gucci, guiderà la maison verso una rinnovata identità unitamente a una nuova rilevanza culturale”.