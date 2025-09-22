Milano Fashion Week nel ricordo di Armani: come vedere le sfilate

Tra gli eventi organizzati in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana segnaliamo la terza edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, dedicato ai più talentuosi artigiani italiani, e la terza edizione dei Black Carpet Awards, che celebrano l’inclusione, la creatività e la cultura nella comunità globale. Il 27 settembre si terrà l’evento CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, mentre domenica 28 sarà la volta dell’11esima edizione di Milano Moda Graduate, progetto destinato agli studenti delle principali scuole di moda italiane.
Commenti (0)