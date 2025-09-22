Milano Fashion Week nel ricordo di Armani: come vedere le sfilate

“La sua lezione creativa, imprenditoriale e umana è preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando, in cui visione, qualità e coerenza rappresentano valori essenziali”, si legge nel comunicato ufficiale dedicato alla rassegna in riferimento allo stilista. Molto attesa questa edizione di settembre, perché vede anche il debutto di numerosi direttori creativi: Louise Trotter per Bottega Veneta e Simone Bellotti per Jil Sander. Evento speciale già nella serata di martedì 23 settembre per Gucci, che - a sorpresa - ha già anticipato i look della sua prima collezione disegnata dal nuovo direttore artistico Demna. Anche Dario Vitale, che debutta alla guida di Versace, presenterà la collezione con un evento privato venerdì 26. Tra i ritorni in calendario, la sfilata di Boss. Tra i brand presenti per la prima volta, JW Anderson.