Lifestyle
Moda
MODA, ARTE, POESIA

Il nuovo Versace di Dario Vitale inizia da queste foto "intime"

Gli scatti della prima campagna firmata dal nuovo direttore creativo rendono omaggio all'essenza e ai valori della maison della Medusa

17 Set 2025 - 22:55
Versace Embodied - Binx on a bike. Foto di Stef Mitchell, 2025 © Ufficio stampa

Versace Embodied - Binx on a bike. Foto di Stef Mitchell, 2025 © Ufficio stampa

La forza espressiva è quella di Versace. Ma il cambiamento, imminente e in divenire, si respira ora in maniera più tangibile in tutta la sua portata, in tutta la sua potenza. Non è la solita campagna ma un manifesto intimo, di vita e di intenti, quella presentata dal nuovo direttore creativo Dario Vitale, che debutterà ufficialmente presentando la sua prima collezione per la maison della Medusa con un evento speciale venerdì 26 settembre, nel cuore della prossima Milano Fashion Week. 

Versace Embodied, la nuova campagna firmata da Dario Vitale

 Primo di diversi capitoli, "è il culmine di un collettivo eclettico, in cui ogni individuo è coraggioso e libero da inibizioni", spiega la stessa casa di moda. "Un dialogo con gli individui e i collettivi che guidano la cultura, dando spazio alla creazione di qualcosa di nuovo. Il loro lavoro, una risposta originale ai valori al centro della maison: forza, rigore e sensualità senza compromessi. Un dialogo intimo con Versace". 

In questa campagna, fotografie, poesia, arte, musica e film si fondono, mescolate a oggetti dell'archivio Versace. Uno "scontro irriverente", unito da un'intensità di sentimento ed espressione che sfida età, genere e credo. Un'espressione collettiva che rende omaggio alla profonda tradizione della maison. Una collaborazione con architetti dell'evoluzione culturale, che spinge oltre i confini dell'espressione. Un invito a scoprire le emozioni intime del mondo sconfinato di questa realtà che ha fatto la storia della moda e continuerà a scriverne nuovi capitoli. Una nuova espressione, ora con la direzione creativa di Dario Vitale.

Versace Embodied, la prima campagna curata da Dario Vitale

Bronzi di Riace c. 460-450 BC. In mostra a Palazzo del Quirinale, 1981
versace

